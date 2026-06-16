Стало известно число погибших при крушении бомбардировщика в США

Как сообщается в заявлении, опубликованном в соцсети X, «первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно». В сообщении уточняется, что полет являлся тестовым. Инцидент произошел вскоре после отрыва самолета от земли в 11:20 по местному времени.
B-52H Stratofortress представляет собой американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Данный самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.