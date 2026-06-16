Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно число погибших при крушении бомбардировщика в США

Авиабаза ВВС США Эдвардс подтвердила гибель восьми членов экипажа бомбардировщика B-52, потерпевшего крушение в Калифорнии.

Как сообщается в заявлении, опубликованном в соцсети X, «первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно». В сообщении уточняется, что полет являлся тестовым. Инцидент произошел вскоре после отрыва самолета от земли в 11:20 по местному времени.

B-52H Stratofortress представляет собой американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Данный самолет способен нести ядерное оружие.

В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше