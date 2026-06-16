В Германии пенсионерка на скутере устроила массовую аварию на велогонке

На опубликованных кадрах видно, как колонна велосипедистов на высокой скорости проходит мимо зрителей. В этот момент женщина неожиданно съезжает с обочины и оказывается на пути участников соревнований. Один из датских гонщиков сумел в последний момент избежать столкновения, однако нидерландский спортсмен Пол Врисман не успел среагировать и на полном ходу врезался в скутер. От удара велосипедиста выбросило через руль, после чего он тяжело упал на асфальт.