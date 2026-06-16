В ялтинской многоэтажке произошел пожар: два человека пострадали, фиксируется обрушение кровли

К настоящему моменту пожар локализован. Как уточняется, здание получило повреждения. Данные о причинах возгорания не приводятся.
«Пожар локализован на площади 560 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли», — сказано в сообщении.
В прошлые выходные ВСУ атаковали Рыбинск. Целью стала топливная база. Тушение возникшего на объекте пожара продолжается. Все силы и средства привлечены к ликвидации последствий на объекте.
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