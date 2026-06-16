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В ялтинской многоэтажке произошел пожар: два человека пострадали, фиксируется обрушение кровли

При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте ночью 16 июня случилось ЧП. В многоквартирном доме разгорелся пожар. В результате пострадали, по предварительной информации, два человека. Так сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым на канале в «Макс».

К настоящему моменту пожар локализован. Как уточняется, здание получило повреждения. Данные о причинах возгорания не приводятся.

«Пожар локализован на площади 560 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли», — сказано в сообщении.

В прошлые выходные ВСУ атаковали Рыбинск. Целью стала топливная база. Тушение возникшего на объекте пожара продолжается. Все силы и средства привлечены к ликвидации последствий на объекте.

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