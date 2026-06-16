Неизвестный застрелил мужчину и скрылся на машине во Владикавказе

Ранее сообщалось, что в польском городе Бяла-Подляска застрелили 44-летнего гражданина России. Стрельба произошла на парковке на улице Королевы Ядвиги примерно в 10:00 по местному времени. Польские СМИ раскрыли личность убитого россиянина в городе Бяла-Подляска. Предположительно, это художник-карикатурист Семён Скрепецкий. Он известен своими сатирическими работами. Полиция задержала таксиста, который, по предварительным данным, доставил нападавших к месту происшествия.