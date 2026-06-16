МЧС РФ: при пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

По данным ведомства, инцидент случился в Ялте. Огонь охватил площадь 560 квадратных метров.
Зафиксировано частичное обрушение кровли. Пожар локализован.
«Пожар локализован на площади 560 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека», — говорится в сообщении.
Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошёл взрыв и вспыхнул пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.
По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.
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