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МЧС РФ: при пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

В результате крупного возгорания в жилом доме Республике Крым травмы получили два человека, информирует пресс-служба МЧС РФ.

Источник: Аргументы и факты

В результате возгорания в жилом доме в Республике Крым травмы получили два человека, информирует пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент случился в Ялте. Огонь охватил площадь 560 квадратных метров.

Зафиксировано частичное обрушение кровли. Пожар локализован.

«Пожар локализован на площади 560 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошёл взрыв и вспыхнул пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.

По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.

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