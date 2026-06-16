Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ялте

«15 июня 2026 года в 00:07 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по адресу: МО Ялта, ул. Сосновая. По прибытии к месту происшествия было установлено, что горит первый этаж двухэтажного дома с переходом на второй этаж», — говорится в заявлении ведомства.