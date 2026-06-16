Колумбийского студента из Владивостока будут судить за сбыт синтетических наркотиков

При досмотре у него изъяли 14 свёртков с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это синтетические наркотики общей массой 13 граммов. Позже оперативники обнаружили ещё 16 таких свёртков, уже распределённых по тайникам в Первомайском районе города.