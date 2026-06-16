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Колумбийского студента из Владивостока будут судить за сбыт синтетических наркотиков

Уголовное дело в отношении 25-летнего иностранца направлено в Первомайский районный суд.

Источник: PrimaMedia.ru

Расследование дела против студента из Колумбии, распространявшего наркотики через закладки, завершено во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — говорится в сообщении.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что 25-летний гражданин Колумбии, обучающийся в одном из вузов Приморья, задержан за участие в незаконном обороте синтетических наркотиков. В ходе планового рейда на улице Добровольского внимание полицейских привлёк молодой человек, который занервничал при виде стражей правопорядка.

При досмотре у него изъяли 14 свёртков с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это синтетические наркотики общей массой 13 граммов. Позже оперативники обнаружили ещё 16 таких свёртков, уже распределённых по тайникам в Первомайском районе города.

Как установило следствие, с ноября 2025 года студент работал курьером в наркомагазине. Ежедневно он закладывал от 20 до 50 партий наркотиков, а затем отправлял заказчику видеоотчёты через соцсети.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, организованным способом). Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в конце 2025 года в Приморье был привлечён к ответственности гражданин Уругвая, постоянно проживающий в Кировском районе. Пограничный районный суд рассмотрел его дело по обвинению в использовании поддельного водительского удостоверения.