Во Владивостоке дети угнали у отца внедорожник и устроили массовое ДТП

Авария произошла в районе дома № 34 по улице Анны Щетининой. Неустановленный водитель на Toyota Land Cruiser ехал со стороны дома № 8 на улице Адмирала Смирнова. Мужчина не справился с управлением и на полном ходу влетел в четыре автомобиля, которые стояли на обочине.