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Житель Хабаровского края заплатит за уклонение от призыва

Призывник оштрафован на 30 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Советской Гавани за уклонение от призыва осужден местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Молодой человек неоднократно получал повестки в военкомат, но не являлся по ним. В результате было возбуждено уголовное дело, и уклонист предстал перед судом. Во время разбирательства он признал вину и раскаялся, ссылаясь на то, что ухаживал за бабушкой.

— Суд признал подсудимого виновным в уклонении от призыва (ч. 1 ст. 328 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровске будут судить бизнесмена за неуплату 22 млн таможенных платежей.