Житель Хабаровского края заплатит за уклонение от призыва

Молодой человек неоднократно получал повестки в военкомат, но не являлся по ним. В результате было возбуждено уголовное дело, и уклонист предстал перед судом. Во время разбирательства он признал вину и раскаялся, ссылаясь на то, что ухаживал за бабушкой.