Мэр Свирска высказался о крушении военного самолета в Боханском районе

— Сердце до сих пор сжимается от мысли, что пришлось пережить этим парням. Самое главное — экипаж жив. Низкий поклон и слова огромной человеческой благодарности нашим местным жителям, которые первыми оказались рядом. Вы не растерялись, бросились на помощь и нашли пилотов живыми, — сказал Орноев.