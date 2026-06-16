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Мэр Свирска высказался о крушении военного самолета в Боханском районе

Он назвал чудом то, что экипаж выжил.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Свирска Владимир Орноев прокомментировал падение военного самолета ТУ-22М3, которое случилось недалеко от села Каменка. Он назвал чудом то, что экипаж выжил, и поблагодарил местных жителей, которые первыми пришли на помощь.

— Сердце до сих пор сжимается от мысли, что пришлось пережить этим парням. Самое главное — экипаж жив. Низкий поклон и слова огромной человеческой благодарности нашим местным жителям, которые первыми оказались рядом. Вы не растерялись, бросились на помощь и нашли пилотов живыми, — сказал Орноев.

Четырех летчиков доставили в больницу, при необходимости их готовы эвакуировать в областной центр. Напомним, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, причиной крушения предварительно назвали отказ двигателей. Мэр призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация на контроле.