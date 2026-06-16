В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».
«Объявлен желтый уровень “Воздушная опасность” по Липецкой области», — сказано в сообщении.
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