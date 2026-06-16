В Уссурийске 13-летний подросток погиб после курения электронного устройства

В Приморье разбираются в трагедии, которая унесла жизнь школьника. Мальчик почувствовал себя плохо прямо после использования электронной сигареты, и спасти его не удалось. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Ребенок скончался с признаками быстро наступившей смерти. Среди наиболее вероятных причин медики назвали курение электронного устройства. Врачи отметили, что организм подростка мог не выдержать дозы никотина или примесей, содержащихся в жидкости для парения.
Компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.