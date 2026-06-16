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В Хабаровском крае пожарные спасли двоих детей из дома с горящим кабелем

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 16 техногенных пожаров, три из них произошли в жилье.

В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировали 16 техногенных пожаров, три из них произошли в жилье. Чрезвычайных ситуаций в регионе не было, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В краевом центре на улице Руднева полностью сгорела деревянная одноэтажная баня. Огонь прошёл площадь около 100 квадратных метров, пожар ликвидировали за 2 часа 15 минут. Люди не пострадали, причину сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

В Комсомольске-на-Амуре пожар произошёл в доме на Бульваре Юности. На четвёртом этаже в электрощитовой загорелся кабель на площади около двух квадратных метров. Огнеборцы справились с пожаром за 25 минут. Из здания с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели двоих детей, пострадавших нет.

Кроме того, спасатели выезжали на палы сухой травы. Всего за сутки в крае зафиксировали пять таких возгораний, один пал произошёл на островной части Хабаровска.

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