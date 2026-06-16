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Водитель сбил мальчика на улице Танкистов в Новосибирске

Мальчик пересекал проезжую часть на самокате.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 15 июня в Ленинском районе Новосибирска водитель на Toyota Corolla сбил мальчика, который пересекал дорогу на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Дорожный инцидент произошел в 20:30 у дома № 60 по улице Танкистов. Водитель — мужчина 2003 года рождения — двигался прямо и совершил наезд на пешехода. Мальчик 2019 года рождения пересекал проезжую часть на самокате.

В результате удара ребенок получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.