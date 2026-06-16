Минздрав: 13-летний подросток в Уссурийске погиб после курения вейпа

В Приморском крае разбираются в трагедии, которая унесла жизнь 13-летнего подростка. Школьник почувствовал себя плохо прямо после использования вейпа, спасти его не удалось. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
— В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 13 лет. Из наиболее вероятных причин медики отметили курение вейпа, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
В мае в Саратовской области 19-летнего молодого человека госпитализировали с фиброзом легких после пяти лет курения электронных сигарет. Врачи диагностировали, что часть его легких навсегда утратила возможность дышать.
9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Согласно ему, субъекты РФ смогут запрещать розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Выдачей и аннулированием лицензий на оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией будет заниматься Росалкогольтабакконтроль.