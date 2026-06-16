Минздрав: 13-летний подросток в Уссурийске погиб после курения вейпа

9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Согласно ему, субъекты РФ смогут запрещать розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Выдачей и аннулированием лицензий на оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией будет заниматься Росалкогольтабакконтроль.