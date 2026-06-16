Хабаровчанка заплатит 3 млн рублей за троих нерождённых детей

В 2018 году она зарегистрировала в ЗАГС и получила свидетельства о рождении на двух якобы новорожденных сыновей. Для этого она пришла туда с подругой, которая подтвердила рождение детей, не существующих в действительности. В 2020 году она таким же образом зарегистрировала дочь, которая не рождалась. В результате по документам хабаровчанка стала многодетной матерью и получила материнский капитал, а также ежемесячные пособия, всего с 2019 по 2024 год ей выплатили более 3 млн рублей.