Хабаровчанка заплатит 3 млн рублей за троих нерождённых детей

В Хабаровске за мошенничество при получении выплат на троих несуществующих детей осуждена 24-летняя горожанка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 2018 году она зарегистрировала в ЗАГС и получила свидетельства о рождении на двух якобы новорожденных сыновей. Для этого она пришла туда с подругой, которая подтвердила рождение детей, не существующих в действительности. В 2020 году она таким же образом зарегистрировала дочь, которая не рождалась. В результате по документам хабаровчанка стала многодетной матерью и получила материнский капитал, а также ежемесячные пособия, всего с 2019 по 2024 год ей выплатили более 3 млн рублей.
— Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. В пользу КГКУ «Хабаровский центр социальной поддержки населения» и Отделения Социального фонда России по Хабаровского краю и ЕАО взыскан ущерб в размере 3,2 млн рублей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, супруги из Комсомольска-на-Амуре подарили мошенникам 13 млн рублей.