Дикий медведь съел еду со стола на пикнике, устроенном туристами

Напомним, 17 мая сообщалось, что в горной местности к западу от японской столицы медведь совершил нападение на гражданина России. Инцидент произошёл в районе населенного пункта Окутама. Мужчина получил травмы рук и лица. Он связался с экстренными службами, которые эвакуировали его на вертолете в больницу.