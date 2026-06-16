Дикий медведь съел еду со стола на пикнике, устроенном туристами

Бурый медведь на востоке Турции съел пищу со стола, который накрыли туристы на природе, сообщила газета Hurriyet.
Отдыхающие устроили пикник в национальном парке долины Мунзур в провинции Тунджели. Животное заметило людей и направилось к ним. Увидев медведя, компания разбежалась. Съев пищу, хищник некоторое время бродил по окрестностям. После он покинул это место.
При этом туристы смогли заснять на видео действия животного. На кадрах можно наблюдать, как медведь пробует еду со стола и передвигается по территории.
Напомним, 17 мая сообщалось, что в горной местности к западу от японской столицы медведь совершил нападение на гражданина России. Инцидент произошёл в районе населенного пункта Окутама. Мужчина получил травмы рук и лица. Он связался с экстренными службами, которые эвакуировали его на вертолете в больницу.
Ранее появилась информация, что в американском штате Калифорния крупный чёрный медведь приблизился к одному из домов. Хозяева прогнали хищника с помощью топора и бутылки воды. Они сами добрались до больницы, чтобы получить медицинскую помощь.