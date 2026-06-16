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Житель Владивостока упал в колодец, сломал ногу и два часа провёл в воде

Реаниматологи стабилизировали состояние пациента перед экстренной операцией травматологов.

Источник: Аргументы и факты

Врачи во Владивостоке спасли мужчину, который ночью упал в открытый колодец и провёл в холодной воде более двух часов до обнаружения прохожими, об этом сообщил Telegram-канал «Минздрав Приморья».

Пострадавшего доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. У него диагностировали сильное переохлаждение из-за длительного пребывания в воде и тяжёлую травму ноги с серьёзным повреждением сустава: часть сустава фактически оказалась снаружи, а рана подверглась высокому риску инфицирования.

Сначала реаниматологи стабилизировали состояние пациента, затем травматологи экстренно прооперировали его. Хирурги обработали раны, вправили вывих и зафиксировали повреждённые кости аппаратом наружной фиксации.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он продолжает восстановление под наблюдением специалистов.