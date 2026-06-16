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В Туве двухлетний ребенок отравился раствором марганцовки

Тувинская полиция проводит проверку после происшествием с двухлетним ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Туве двухлетний ребенок отравился раствором марганцовки. Проверку по этому факту проводит полиция. Известно, что ЧП произошло в Улуг-Хемском районе еще 9 июня. Информация в дежурную часть поступила из медицинского учреждения после того, как малыш был туда госпитализирован.

Установлено, что родители четырех детей в тот день употребляли спиртные напитки. В итоге мать уснула, отец отвлекся на важные для него дела. И дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент двухлетка нашел химический раствор и глотнул его. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Семья на профилактическом учете не состоит. Трое детей из семьи изъяты и помещены в безопасные условия: 12-летний ребенок временно проживает у бабушки, 9-летний помещен в социальное учреждение района, 8-месячный находится в детском соматическом отделении медицинского учреждения.