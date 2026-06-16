В Туве двухлетний ребенок отравился раствором марганцовки

Установлено, что родители четырех детей в тот день употребляли спиртные напитки. В итоге мать уснула, отец отвлекся на важные для него дела. И дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент двухлетка нашел химический раствор и глотнул его. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.