Бастрыкин поручил доложить о нападении женщины на ребенка в Новосибирске

В Новосибирске женщина ударила ребенка по голове. Инцидент произошел после того, как мальчик на велосипеде случайно наехал на ее дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данному факту следователи проводят проверку. Действия женщины квалифицируют по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Андрею Бадулину представить доклад. В докладе нужно отразить ход проверки и все установленные обстоятельства.