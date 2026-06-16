Истязавшим детей преподавателям медресе в Петербурге вынесли приговоры

В мае полиция проверяла элитный детский сад в Кызыле, где детям ставили уколы с неизвестным веществом якобы в качестве наказания. Родители как минимум двух малышей заметили у них на ягодицах по несколько проколов. Воспитательницу и ее помощницу, причастных к инциденту, уволили, возбуждено уголовное дело. Родители и раньше жаловались на этот детсад. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.