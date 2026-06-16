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Истязавшим детей преподавателям медресе в Петербурге вынесли приговоры

В Петербурге вынесли приговор преподавателям медресе, которые истязали учеников под видом осуществления миссионерской деятельности. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В Петербурге вынесли приговор преподавателям медресе, которые истязали учеников под видом осуществления миссионерской деятельности. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Октябрьский районный суд огласил приговор Шарофиддину Рахманову, Фарли Агаеву и Шабану Динчеру, которых признали виновными в истязании несовершеннолетних и создании НКО, посягающей на права граждан.

— Трое «педагогов-священнослужителей» приехали в РФ по рабочей визе, арендовали квартиру на Вознесенском проспекте и тайно открыли интернат под названием «мусульманская духовная семинария» с постоянным проживанием, питанием и свободным посещением. Не имея разрешений и лицензий, мигранты набирали детей для изучения «неканонических ценностей ислама» и применяли к несовершеннолетним систематическое физическое и психическое насилие, — сказано в Telegram-канале питерских судов.

Известно о четырех пострадавших. Педагоги систематически избивали воспитанников, нанося удары руками и ногами по голове и телу, использовали ремень, палку, провода, книги, тапок, выкручивали уши и сталкивали лбами. Также детей постоянно оскорбляли и оказывали на них психическое давление.

Фигуранты вину в избиениях не признали. Суд назначил Динчеру, который руководил интернатом, 6,5 лет колонии общего режима, Рахманову и Агаеву — по шесть лет. После отбытия срока их выдворят из России.

В мае полиция проверяла элитный детский сад в Кызыле, где детям ставили уколы с неизвестным веществом якобы в качестве наказания. Родители как минимум двух малышей заметили у них на ягодицах по несколько проколов. Воспитательницу и ее помощницу, причастных к инциденту, уволили, возбуждено уголовное дело. Родители и раньше жаловались на этот детсад. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.