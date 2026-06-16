На севере Красноярского края неизвестные подожгли двухэтажку

Всего же за минувшие сутки в крае было зафиксировано 17 возгораний, погибших и пострадавших нет. Так, в деревне Красновка Ачинского округа сгорели веранда и кровля жилого дома на общей площади 91 квадрат. С огнем боролись 14 человек, 3 единицы техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.