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На севере Красноярского края неизвестные подожгли двухэтажку

За сутки в Красноярском крае потушили 17 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края, в городе Игарке, четверо пожарных с двумя автоцистернами тушили двухэтажное здание. Огонь полыхал на площади в двести квадратных метров. Предварительной причиной возгорания в заброшке специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Всего же за минувшие сутки в крае было зафиксировано 17 возгораний, погибших и пострадавших нет. Так, в деревне Красновка Ачинского округа сгорели веранда и кровля жилого дома на общей площади 91 квадрат. С огнем боролись 14 человек, 3 единицы техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 4 раза.

И одно новое происшествие на воде: недалеко от поселка Тартат перевернулась лодка с двумя мужчинами, обоих спасли местные рыбаки.