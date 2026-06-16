На севере Красноярского края неизвестные подожгли двухэтажку

На севере Красноярского края, в городе Игарке, четверо пожарных с двумя автоцистернами тушили двухэтажное здание. Огонь полыхал на площади в двести квадратных метров. Предварительной причиной возгорания в заброшке специалисты называют неосторожное обращение с огнем.
Всего же за минувшие сутки в крае было зафиксировано 17 возгораний, погибших и пострадавших нет. Так, в деревне Красновка Ачинского округа сгорели веранда и кровля жилого дома на общей площади 91 квадрат. С огнем боролись 14 человек, 3 единицы техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 4 раза.
И одно новое происшествие на воде: недалеко от поселка Тартат перевернулась лодка с двумя мужчинами, обоих спасли местные рыбаки.