В Краснодарском крае произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

«Также после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским», — уточнили в оперштабе.
В городе Рыбинск Ярославской области продолжаются работы по ликвидации возгорания на объекте топливной инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пожар вспыхнул в воскресенье в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На данный момент к тушению пожара привлечены все необходимые силы и средства. Специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с огнём.
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