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В Краснодарском крае произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

В станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Также после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским», — уточнили в оперштабе.

В городе Рыбинск Ярославской области продолжаются работы по ликвидации возгорания на объекте топливной инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пожар вспыхнул в воскресенье в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На данный момент к тушению пожара привлечены все необходимые силы и средства. Специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с огнём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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