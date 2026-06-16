Массовое ДТП с участием малолетнего школьника расследуют во Владивостоке

По информации очевидцев, 12-летний мальчик управлял автомобилем, с ним находился пассажир — его брат. Не справившись с управлением, ребёнок-водитель допустил столкновение с четырьмя машинами, припаркованными на обочине возле территории школы № 83.
Ребята не пострадали и даже, по словам свидетелей, фотографировались на фоне разбитых автомобилей разной степени дороговизны, пока с аварией разбирались инспекторы ГАИ, отец водителя и владельцы транспортных средств.
По информации полиции, на момент прибытия Госавтоинспекции на место массовой аварии в салоне автомобиля находились 12-летний мальчик и его 20-летний брат, но кто из них управлял внедорожником — не установлено.
По словам братьев, они без спроса взяли ключи от отцовского автомобиля и решили покататься. Личность водителя выясняется, для этого эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук с места происшествия.
Внедорожник забрали на стоянку временного задержания. Очевидцев аварии просят позвонить в дежурную часть городского полка ДПС по телефонам:
Напоминаем, что несовершеннолетние водители, гоняющие по микрорайону без соблюдения ПДД и создающие шум в ночное время, являются проблемой Снеговой Пади не первый год. После ряда публикаций о школьниках-нарушителях полиция даже начинала проверку, но к ощутимым результатам она пока не привела, обстановка в микрорайоне заметно спокойнее не стала.