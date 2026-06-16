Массовое ДТП с участием малолетнего школьника расследуют во Владивостоке

Напоминаем, что несовершеннолетние водители, гоняющие по микрорайону без соблюдения ПДД и создающие шум в ночное время, являются проблемой Снеговой Пади не первый год. После ряда публикаций о школьниках-нарушителях полиция даже начинала проверку, но к ощутимым результатам она пока не привела, обстановка в микрорайоне заметно спокойнее не стала.