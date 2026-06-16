Пожар произошел на нефтебазе на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ

Пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил региональный оперативный штаб.
— Из-за падения обломков дронов ВСУ произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что к тушению возгорания привлечено 32 человека и семь единиц техники. После атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
В настоящее время на месте происшествия работают специальные и экстренные службы.
6 июня площадь пожара в Усть-Лабинске Краснодарского края, где после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза, составляла около пяти тысяч квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не было.