Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел на нефтебазе на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ

Пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил региональный оперативный штаб.

Пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил региональный оперативный штаб.

— Из-за падения обломков дронов ВСУ произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет, — сказано в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что к тушению возгорания привлечено 32 человека и семь единиц техники. После атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

6 июня площадь пожара в Усть-Лабинске Краснодарского края, где после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза, составляла около пяти тысяч квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не было.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше