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Минздрав назвал вейпинг возможной причиной смерти подростка в Уссурийске

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Подросток в Уссурийске Приморского края мог умереть из-за курения вейпа, сообщили в пресс-службе Минздрава края. Тело сына накануне обнаружила мать.

«В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток, 13 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются», — отметили в министерстве.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края отметили, что утром 15 июня мать обнаружила тело сына по месту жительства. Надзорное ведомство организовало проверку.