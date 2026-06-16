Минздрав назвал вейпинг возможной причиной смерти подростка в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Подросток в Уссурийске Приморского края мог умереть из-за курения вейпа, сообщили в пресс-службе Минздрава края. Тело сына накануне обнаружила мать.
«В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток, 13 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются», — отметили в министерстве.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края отметили, что утром 15 июня мать обнаружила тело сына по месту жительства. Надзорное ведомство организовало проверку.