Вампира из Дюссельдорфа поймали из-за пришедшего не по адресу письма

Дальше начался разговор, который в материалах дела выглядит холоднее любой газетной легенды. Кюртен говорил жене о сроке, о разлуке, о бедности, о будущем. Потом сказал, что может ей помочь. Сказал, что он и есть дюссельдорфский убийца. Она не хотела верить. Он стал называть эпизоды. Когда она спросила, как это может ей помочь, он напомнил о награде за обнаружение и задержание преступника.