В Австралии супруги купили «дом мечты», где были убиты три человека

После трагедии власти и Профсоюз полицейских Квинсленда обсуждали создание мемориала, однако проект не был реализован. В результате сын супругов Трейн продал объект новым владельцам за 193 тысячи австралийских долларов. Покупатели рассказали, что выбрали дом из-за его размеров и доступной цены и не знали о его прошлом. Продажа вызвала недовольство родственников погибших и представителей полиции, которые рассчитывали сохранить участок как место памяти жертв трагедии. Родственники теперь «умоляют» правительство вмешаться и сохранить здание в виде мемориала.