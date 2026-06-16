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В Австралии супруги купили «дом мечты», где были убиты три человека

Супружеская пара из австралийского штата Квинсленд приобрела большой загородный дом по привлекательной цене, однако после оформления сделки выяснилось, что недвижимость связана с одним из самых резонансных преступлений последних лет в стране. Об этом сообщает Daily Star.

Источник: Life.ru

В декабре 2022 года на этом участке были убиты сотрудники полиции Рэйчел Маккроу и Мэттью Арнольд, прибывшие для проверки благополучия Натаниэля Трейна. Вместе с ними погиб местный житель, оказавшийся рядом во время нападения. Следствие установило, что стрелками были трое местных жителей. После многочасовой операции все трое были ликвидированы полицией.

«Троица убийц, запутавшаяся в тёмной паутине экстремистских теорий заговора и радикальной религиозной идеологии, в конце концов была уничтожена полицейскими после многочасовой осады», — говорится в статье.

После трагедии власти и Профсоюз полицейских Квинсленда обсуждали создание мемориала, однако проект не был реализован. В результате сын супругов Трейн продал объект новым владельцам за 193 тысячи австралийских долларов. Покупатели рассказали, что выбрали дом из-за его размеров и доступной цены и не знали о его прошлом. Продажа вызвала недовольство родственников погибших и представителей полиции, которые рассчитывали сохранить участок как место памяти жертв трагедии. Родственники теперь «умоляют» правительство вмешаться и сохранить здание в виде мемориала.

Ранее риэлтор рассказала, что на вторичном рынке покупатель рискует получить вместе с квартирой чужую юридическую историю. В 2026 году проверять нужно не только объект, но и продавца. Есть три «красных флага»: продавец, который не вызывает доверия (пожилой собственник, сделка по доверенности, срочная продажа или заниженная цена), часто перепродаваемое жильё, а также скрытые обременения и ипотека «вслепую».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.