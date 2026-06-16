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На Кубани из-за падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошло возгорание в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Жертв и пострадавших нет, сообщает региональный оперативный штаб.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба на платформе «Макс».

«После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским», — отмечается в заявлении оперштаба.

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