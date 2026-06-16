Четыре человека пострадали при крушении бомбардировщика Ту-22М3: что известно о ЧП в Иркутской области

В тот же день во время тренировочного полета разбился самолет ВВС Пакистана. Он потерпел крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Пилоты погибли на месте от полученных травм. Аварию зафиксировали на северо-западе Пакистана. Воздушное судно упало прямо на жилые постройки. Всего на борту находилось два пилота. Они погибли. Кроме того, ранения получили мирные жители. Они находились вблизи места ЧП.