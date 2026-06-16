В Уссурийске причиной смерти 13-летнего школьника мог стать вейп

Напомним, 9 июня Госдума приняла закон, наделяющий правом регионы самостоятельно вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для электронных систем доставки никотина. Согласно документу, такая возможность появится у субъектов РФ с 1 марта 2027 года.