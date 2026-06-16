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В Уссурийске причиной смерти 13-летнего школьника мог стать вейп

Минздрав Приморья сообщил, что врачи назвали курение вейпа одной из причин смерти 13-летнего школьника в Уссурийске.

Источник: Аргументы и факты

Курение вейпа, предположительно, могло привести к смерти 13-летнего школьника, который умер в Уссурийске, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

«В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 13 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В минздраве уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, 9 июня Госдума приняла закон, наделяющий правом регионы самостоятельно вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для электронных систем доставки никотина. Согласно документу, такая возможность появится у субъектов РФ с 1 марта 2027 года.