Красноярская прокуратура требует компенсации ущерба при проектировании метро

Напомним, что речь идет о 953 миллионах рублей, из которых только четверть была привлечена из краевого бюджета, а более семисот миллионов — из федерального. Колоссальная сумма, для обеспечения которой прокуратура требует арестовать имущество фигурантов. По решению суда от 2023 года возместить потерянные деньги должны собственно глава совета директоров «КрасноярскТИЗИС» Олег Митволь и его гендиректор Владимир Жарков. Но надзорное ведомство считает такое положение дел несправедливым: отвечать должны все, кто причастен к хищению.