Красноярская прокуратура требует компенсации ущерба при проектировании метро

Прокуратура требует разделить компенсацию ущерба, который понес бюджет при проектировании красноярского метро, известного как дело Олега Митволя. Гражданский иск подан в суд Железнодорожного района, ответчиками по нему указаны бывшие чиновники — председатель правительства региона Юрий Лапшин, министр транспорта Константин Димитров и руководитель транспортного управления Константин Мандров.
Напомним, что речь идет о 953 миллионах рублей, из которых только четверть была привлечена из краевого бюджета, а более семисот миллионов — из федерального. Колоссальная сумма, для обеспечения которой прокуратура требует арестовать имущество фигурантов. По решению суда от 2023 года возместить потерянные деньги должны собственно глава совета директоров «КрасноярскТИЗИС» Олег Митволь и его гендиректор Владимир Жарков. Но надзорное ведомство считает такое положение дел несправедливым: отвечать должны все, кто причастен к хищению.
Ранее «КП» писала, что Митволь признал вину в мошенничестве при строительстве красноярского метро и заключил досудебное соглашение, после чего и были задержаны Юрий Лапшин с остальными фигурантами. Сам Митволь получил 4,5 года колонии, Лапшин — 3,5 года, Мандров — 10 лет.