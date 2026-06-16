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Двух мужчин в бессознательном состоянии вытащили из погреба

Кузбассовцы проводили там ремонтные работы.

Источник: Время

Инцидент, напомнивший о скрытых опасностях подземных помещений, случился в Кемерове.

35-ти и 40-летний мужчины спустились в погреб гаражного кооператива и потеряли сознание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кузбассу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили пострадавших и передали их медикам.

Как оказалось, причиной происшествия стал дефицит кислорода в плохо проветриваемых подземных пространствах. Также там скапливаются ядовитые и взрывоопасные газы, сообщает Сибдепо.

Ранее рабочий погиб в канализационном колодце в Богородском округе Нижегородской области.

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