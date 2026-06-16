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Житель Хабаровского края хранил в холодильнике 311 кг осетра и калуги

Ущерб от их вылова превысил 5 миллионов рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурском районе за незаконный оборот водных биоресурсов задержан 29-летний житель села Ачан, хранивший в холодильнике более 311 кг осетра и калуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Фрагменты рыб в мешках полицейские обнаружили во время обыска в камере-рефрижераторе дома у задержанного. Ранее он судим за убийство и кражу. Рыба изъята, ущерб от ее добычи составил более 5 млн рублей.

По словам задержанного, мешки с рыбой он нашел на дороге у села Ачан, отвез на садовой тележке домой и намеревался съесть.

— Полицейские проверяют версию о происхождении рыбы. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов (ч.1 ст. 258.1 УК РФ). Подозреваемы отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, рыбаков в Хабаровском крае задержали с четырьмя живыми амурскими осетрами.