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На борту разбившегося в США B-52 были двое сотрудников компании Boeing

На борту стратегического бомбардировщика B-52, который потерпел крушение в Соединённых Штатах, были двое сотрудников Boeing, заявили в компании.

Источник: Аргументы и факты

На борту стратегического бомбардировщика B-52, который потерпел крушение в Соединённых Штатах, были двое сотрудников Boeing, заявили в компании.

«Среди находившихся на борту были двое сотрудников Boeing», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

По данным CNN, жертвами крушения стратегического бомбардировщика B-52 стали восемь членов экипажа.

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