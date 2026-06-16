На борту разбившегося в США B-52 были двое сотрудников компании Boeing

На борту стратегического бомбардировщика B-52, который потерпел крушение в Соединённых Штатах, были двое сотрудников Boeing, заявили в компании.
«Среди находившихся на борту были двое сотрудников Boeing», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Напомним, стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.
По данным CNN, жертвами крушения стратегического бомбардировщика B-52 стали восемь членов экипажа.