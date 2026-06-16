В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

В станице Полтавской произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Никто не пострадал, добавили там.
К тушению огня привлекли 32 человека и семь единиц техники. Из-за атаки беспилотников перекрыта трасса между станицей и хутором Трудобеликовским, добавили в штабе.
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