Во Владивостоке два брата протаранили четыре машины

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. 20-летний мужчина и его 12-летний брат взяли без ведома родителей ключи от машины отца и протаранили четыре припаркованных автомобиля во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурное отделение ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 34 на улице Анны Щетининой. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела полиции. По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля “Тойота ленд крузер”, двигаясь со стороны дома № 8 на улице Адмирала Смирнова в направлении Анны Щетининой, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги. В салоне внедорожника находились 20-летний молодой человек и его 12-летний брат. Они пояснили, что без ведома взрослых взяли ключи от автомобиля отца и решили прокатиться», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, автомобиль поместили на стоянку временного содержания. Сотрудники полиции организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего и личность водителя.