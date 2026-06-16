Во Владивостоке два брата протаранили четыре машины

«В дежурное отделение ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 34 на улице Анны Щетининой. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела полиции. По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля “Тойота ленд крузер”, двигаясь со стороны дома № 8 на улице Адмирала Смирнова в направлении Анны Щетининой, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги. В салоне внедорожника находились 20-летний молодой человек и его 12-летний брат. Они пояснили, что без ведома взрослых взяли ключи от автомобиля отца и решили прокатиться», — говорится в сообщении.