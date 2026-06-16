15-летняя хабаровчанка с приятелем обокрала мать

Жительница Железнодорожного района обратилась в полицию с заявлением о краже браслета, сережек, кольца и цепи, и указала, что подозревает в краже свою дочь-подростка. Как выяснилось, в мае она в течение месяца крала украшения матери и передавала приятелю, который сдавал их в ломбард на Большой по своему паспорту без права выкупа. За украденные ювелирные изделия сообщники получили 140 тысяч рублей, которые потратили. Украшения купили в ломбарде горожане, не знающие, что они краденые.