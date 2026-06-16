15-летняя хабаровчанка с приятелем обокрала мать

В Хабаровске по подозрению в похищении шести золотых украшений на 150 тысяч рублей задержаны 15-летняя горожанка и ее 18-летний судимый за кражи приятель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жительница Железнодорожного района обратилась в полицию с заявлением о краже браслета, сережек, кольца и цепи, и указала, что подозревает в краже свою дочь-подростка. Как выяснилось, в мае она в течение месяца крала украшения матери и передавала приятелю, который сдавал их в ломбард на Большой по своему паспорту без права выкупа. За украденные ювелирные изделия сообщники получили 140 тысяч рублей, которые потратили. Украшения купили в ломбарде горожане, не знающие, что они краденые.
— На дочь потерпевшей возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ), на ее приятеля — о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ч.1 ст. 175 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, бездомный из Комсомольска-на-Амуре взломал два магазина ради алкоголя и сигарет.