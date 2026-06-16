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Бензовоз слетел в кювет и перевернулся в Приморье, водитель погиб

Водитель большегруза погиб в ДТП на трассе «Посёлок Раздольное — Хасан» в Приморье. Авария произошла на 4-м км 380 м трассы, сообщили в УМВД России по региону.

По предварительным данным, 53-летний водитель тягача Jiancheng не справился с управлением на повороте. После этого автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб на месте происшествия. При осмотре участка аварии специалисты не обнаружили утечки топлива из цистерны.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в городском округе Дубна Московской области автобус врезался в здание после ДТП с грузовиком. Авария произошла на 121-м км автодороги А-104 «Дмитровское шоссе». По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль MAN и пассажирский автобус. От удара автобус отбросило в сторону, после чего он въехал в здание, один человек обратился за медицинской помощью.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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