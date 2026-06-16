Бензовоз слетел в кювет и перевернулся в Приморье, водитель погиб

Ранее в городском округе Дубна Московской области автобус врезался в здание после ДТП с грузовиком. Авария произошла на 121-м км автодороги А-104 «Дмитровское шоссе». По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль MAN и пассажирский автобус. От удара автобус отбросило в сторону, после чего он въехал в здание, один человек обратился за медицинской помощью.