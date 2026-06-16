Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди находившихся на борту разбившегося B-52 были госслужащие и подрядчики

На борту разбившегося в Калифорнии стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress находились не только военные, но также госслужащие и подрядчики. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель командира 412-го испытательного авиакрыла авиабазы Эдвардс полковник Джеймс Хейс.

Источник: Life.ru

Новые подробности о составе экипажа появились спустя некоторое время после катастрофы. При этом американская сторона пока не раскрывает личности погибших.

«Это был смешанный экипаж из военных, гражданских госслужащих и государственных подрядчиков. Я не буду раскрывать их личности до тех пор, пока их семьям не сообщат информацию», — сказал Хейс.

Представитель командования также сообщил, что специалисты пока не располагают данными о причинах авиакатастрофы. По его словам, расследование может занять продолжительное время.

Ранее сообщалось, что в результате крушения стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress в Калифорнии, по предварительным данным, погибли восемь человек. Известно, что самолёт потерпел крушение вскоре после взлёта. После происшествия на место направили экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.