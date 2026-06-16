Три пассажира такси пострадали в ДТП в Челябинске

У дома № 28 на улице Мира дорогу не поделили 25-летний водитель «Лады» и 44-летний владелец автомобиля Toyota Corolla. В результате травмы получили 28-летняя и 26-летняя женщины, а также семилетняя девочка, находившиеся в отечественном авто. Уточняется, что ребенка перевозили в удерживающем кресле.