Житель Херсонской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под консерву

«Тяжёлый раненый с ампутацией трёх конечностей. На мопеде подорвался на мине, которую он не видел. Она в виде консервной банки», — рассказал врач. Хирург пояснил, что такие боеприпасы, используемые украинскими формированиями, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. При взрыве поражается верхняя часть тела: грудная клетка, сердце, голова, лёгкие и брюшная полость.