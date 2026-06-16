Житель Херсонской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под консерву

«Тяжёлый раненый с ампутацией трёх конечностей. На мопеде подорвался на мине, которую он не видел. Она в виде консервной банки», — рассказал врач. Хирург пояснил, что такие боеприпасы, используемые украинскими формированиями, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. При взрыве поражается верхняя часть тела: грудная клетка, сердце, голова, лёгкие и брюшная полость.
По словам Мнацаканяна, случаи подрыва мирных жителей на минах происходят довольно часто. Обычно подрываются люди на автомобилях, велосипедах и мопедах.
Ранее вражеский беспилотник атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района Курской области. Мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшему 49 лет. Врачи диагностировали у него сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти. Также мужчина получил перелом пальцев правой кисти и проникающее ранение живота.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.