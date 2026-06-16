В День России на реке Бердь в Искитиме утонул 37-летний мужчина

Примечательно, что неделей ранее на этом же участке реки Бердь произошёл другой инцидент. Тогда матрос-спасатель вытащил из воды тонущего ребёнка. В тот раз трагедии удалось избежать благодаря своевременным действиям спасателя. В службе гражданской защиты населения Искитима вновь призвали жителей соблюдать правила безопасности на воде, особенно в жаркую погоду.