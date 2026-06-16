Жители Лесосибирска и Енисейска страдают от сильного задымления

В Лесосибирске и Енисейске наблюдается задымление. Это связано с большим количеством пожаров в Енисейском и Нижне-Енисейском лесничествах, действующих в лесных насаждениях, погибших от лесного шелкопряда.
Угрозы населённым пунктам нет. Пожары действуют на значительном удалении от Енисейска и Лесосибирска, сообщили в администрации Енисейского округа.
На 01:00 16 июня в Енисейском лесничестве действуют 22 лесных пожара на площади 14 860 га. Из них крупных 8 на площади 12 940 га. Локализован 1 пожар на площади 70 га. Тушат возгорания более 547 человек и 15 единиц спецтехники.
В Нижне-Енисейском лесничестве полыхают 24 лесных пожара на площади 11 405 га (в том числе 10 крупных на площади 10 490 га). Известно, что локализовано 1 возгорание на площади 28 га и частично локализованы — 2 на площади 32 га. Тушениями занимаются более 315 человек и 12 единиц техники.
Всего в Енисейском округе зарегистрировано 77 лесных пожаров на площади 27 221,34 га и 7 ландшафтных пожара на площади 202,04 га.
Сообщается, что 70 пожаров произошли из-за гроз, 12 — из-за местного населения, 1 — из-за перехода с земель иных категорий и 1— из-за ЛЭП. Тушат возгорания более 889 человек и 27 единиц техники, информирует служба ГО и ЧС.
МЧС рекомендует при задымлении и смоге ограничить пребывание на открытом воздухе. Ключевые правила:
Вывезти из зоны задымления детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
Держать окна закрытыми в ночные и утренние часы; открытые форточки завешивать влажной тканью.
Использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), которые рекомендуется периодически смачивать водой.
Повышать влажность в помещениях с помощью увлажнителей и частой уборки.
При ухудшении самочувствия — немедленно обращаться к врачу.