Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Владимирской области. Об этом сообщает РСЧС региона в канале в «Максе».
«Угроза атаки БПЛА во Владимирской области! Сохраняйте спокойствие», — сказано в сообщении.
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