В Приморье мужчина убил знакомого в новогоднюю ночь

Суд установил, что в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года 56-летний житель Спасска-Дальнего распивал алкоголь в квартире на улице Красногвардейской. Между ним и его 48-летним знакомым вспыхнула ссора. В ходе конфликта фигурант схватил кухонный нож и нанес оппоненту не менее пяти ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.