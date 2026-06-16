На подлете к Москве сбили два беспилотника

Рядом с Москвой были уничтожены два БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в Telegram. Глава города не сообщил о последствиях удара.
Ранее в Москве ввели ограничения для аэропортов Внуково и Домодедово: они принимают самолеты по согласованию с властями, сообщали в Росавиации. В ведомстве предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше