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На подлете к Москве сбили два беспилотника

Рядом с Москвой были уничтожены два БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в Telegram. Глава города не сообщил о последствиях удара.

Рядом с Москвой были уничтожены два БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в Telegram. Глава города не сообщил о последствиях удара.

Ранее в Москве ввели ограничения для аэропортов Внуково и Домодедово: они принимают самолеты по согласованию с властями, сообщали в Росавиации. В ведомстве предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.

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