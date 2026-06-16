Система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Ранее в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины произошло возгорание на нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
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