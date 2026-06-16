Долг в 1,4 млн по алиментам обернулся для новосибирца колонией общего режима

Ранее, в 2024 и 2025 годах, его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное деяние, однако должных выводов мужчина не сделал и на путь исправления не встал. Он продолжил уклоняться от обязанности содержать несовершеннолетнего сына, в результате чего общая сумма задолженности превысила 1,4 миллиона рублей.