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Долг в 1,4 млн по алиментам обернулся для новосибирца колонией общего режима

38-летний житель Болотного был признан виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Ранее, в 2024 и 2025 годах, его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное деяние, однако должных выводов мужчина не сделал и на путь исправления не встал. Он продолжил уклоняться от обязанности содержать несовершеннолетнего сына, в результате чего общая сумма задолженности превысила 1,4 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учётом позиции государственного обвинителя Болотнинский районный суд назначил сибиряку наказание в виде реального лишения свободы. Ближайшие 6 месяцев осуждённый проведет в исправительной колонии общего режима.