Авиарейс Челябинск — Сочи задержали почти на сутки

Пассажирам рейса FV 6630 Челябинск — Сочи придется ждать вылета почти сутки. Из-за ограничений в аэропорту Сочи самолет, на котором должны улететь челябинцы, не может прилететь в южноуральскую столицу, сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло на сайте воздушной гавани и Росавиацию.
Изначально самолет должен был вылететь в Сочи в понедельник, 15 июня, в 15:45. Но из-за ограничений вылет перенесли на раннее утро вторника. Сегодня, 16 июня, его снова сдвинули: теперь вылет планируется в 14:20.
С задержкой отправятся еще два рейса в Сочи: вылет У6 620 перенесли с 6:00 на 11:00, FV 6630 — с 15:45 вторника на 02:20 среды, 17 июня.
Кроме того, из-за позднего прибытия воздушного судна на шесть часов задерживается рейс в Анталью.